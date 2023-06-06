المستشار الألماني يتناول العشاء اليوم مع ماكرون في بوتسدام

برلين - (د ب أ):

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس تناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرب من مقر إقامته في بوتسدام خارج برلين اليوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها شولتس رئيس دولة أو حكومة في بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورج التي تحيط ببرلين. ومن المتوقع أن تقام مأدبة العشاء في أحد المطاعم هناك.

والتقى شولتس وماكرون يوم الخميس الماضي في قمة زعماء أوروبا في مولدوفا، حيث بذلا محاولات للتوسط في الصراع في شمال كوسوفو.

يعتزم ماكرون زيارة ألمانيا رسميا مرة أخرى مطلع يوليو المقبل بدعوة من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير. ومن المقرر أن يزور ماكرون على مدار ثلاثة أيام بجانب برلين مدينة لودفيجسبورج بالقرب من شتوتجارت، وكذلك مدينة دريسدن الواقعة شرقي ألمانيا.