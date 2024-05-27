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BBC

عضو بالكنيست يدعو لتقديم مجرمي الإبادة إلى العدالة بعد مجزرة رفح

03:18 م الإثنين 27 مايو 2024

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات

دعا العضو الكنيست الإسرائيلي عن الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير عوفر كاسيف، إلى "تقديم مجرمي الإبادة إلى العدالة"، وذلك بعد مجزرة مخيم في رفح.

وقال كاسيف في صفحته على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "مجزرة في رفح. مجرمو الإبادة الجماعية في غزة، يجب تقديمهم إلى العدالة!".

وفي تغريدة سابقة قال كاسيف: "إنه من غير المقبول انتهاك سيادة أي دولة أو شعب، سواء كان إسرائيل أو لبنان أو سوريا أو أوكرانيا أو فلسطين أو أي دولة أو شعب آخر".

وأضاف أن السبيل الوحيد لوقف الجنون في منطقتنا هو التوصل إلى اتفاق سياسي يخدم جميع الدول.

الكنيست الإسرائيلي مجزرة رفح رفح إسرائيل طوفان الأقصى
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