عضو بالكنيست يدعو لتقديم مجرمي الإبادة إلى العدالة بعد مجزرة رفح

وكالات

دعا العضو الكنيست الإسرائيلي عن الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير عوفر كاسيف، إلى "تقديم مجرمي الإبادة إلى العدالة"، وذلك بعد مجزرة مخيم في رفح.

טבח ברפיח. פושעי ג'נוסייד עזה - לדין!

Massacre in Rafah. Gaza genocidal criminals - to trial! pic.twitter.com/IA3xZvkwo6 — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) May 26, 2024

وقال كاسيف في صفحته على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "مجزرة في رفح. مجرمو الإبادة الجماعية في غزة، يجب تقديمهم إلى العدالة!".

وفي تغريدة سابقة قال كاسيف: "إنه من غير المقبول انتهاك سيادة أي دولة أو شعب، سواء كان إسرائيل أو لبنان أو سوريا أو أوكرانيا أو فلسطين أو أي دولة أو شعب آخر".

אין לקבל הפרת ריבונות של שום מדינה ועם, בין אם זו ישראל, לבנון, סוריה, אוקראינה, פלסטין, או כל מדינה או עם אחרים.

הדרך היחידה להפסקת הטירוף באזורנו: הסכם מדיני שישרת את כל העמים. pic.twitter.com/9U9g48Beqa — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) May 26, 2024

وأضاف أن السبيل الوحيد لوقف الجنون في منطقتنا هو التوصل إلى اتفاق سياسي يخدم جميع الدول.