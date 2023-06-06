طيران الإمارات: نقترب من عمل طلبية كبيرة لشراء ما بين 100 و150 طائرة
دبي - (د ب أ)
قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، إن الشركة تقترب من عمل طلبية كبيرة للطائرات، يتراوح عددها بين 100 و150 طائرة، بينما تستعد لاستبدال أسطولها من طائرات إيرباص "إس إي إيه 380" ذات الطابقين التي ستنطلق في مطلع العقد المقبل.
وقال كلارك في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" باسطنبول اليوم الثلاثاء، أثناء انعقاد الاجتماع العام السنوي لـ "اتحاد النقل الجوي الدولي"، إن شركة الطيران "تقترب من القيام بشيء" سيتضمن شراء المزيد من الطائرات من طراز "إيرباص إيه 350" و"بوينج 777"، و"ربما" أيضا طائرة من طراز "بوينج 787 دريملاينر" الأصغر حجما.
وقال كلارك في المقابلة: "سنبدأ في عمل طلبيات قريبا إلى حد ما".
وسوف تسعى شركة الطيران إلى عمل الطلبيات للفترة من عام 2027 وحتى عام 2033، للالتزام بالتجديد، قبيل استبدال الطائرة "إيه 380" التي ستخرج من الخدمة في عام 2032.
وأضاف: "من الممكن أن يحدث ذلك في الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يكون في معرض دبي للطيران."
من ناحية أخرى، أشار كلارك إلى أن الطلب على الطيران هو الأقوى منذ فترة طويلة، مع احتمال حدوث بعض "التراجع" في منتصف العام المقبل.
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