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فيديو| "إجلاء 800 شخص".. إعصار مدمر يجتاح قرى ساحلية في بنجلاديش

03:12 م الإثنين 27 مايو 2024

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وكالات

اجتاح إعصار مدمر قرى ساحلية وقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في الهند وبنجلاديش خلال الليل، ما أدى لإجلاء 800 ألف شخص.

وأجلت السلطات في بنغلاديش ما يقرب من 800 ألف شخص بسبب الإعصار.

وبدأ الإعصار "ريمال" يضرب الساحل الجنوبي للبلاد، مساء الأحد، والذي من المتوقع أن يستغرق ما بين 5 إلى 6 ساعات لعبور المنطقة الساحلية الشاسعة، بحسب ما أوردته هيئة الأرصاد الجوية في بنجلاديش، اليوم الإثنين.

وغمرت المياه عشرات القرى الساحلية في بنحلاديش، وجرفت وتضررت العديد من سدود الحماية من الفيضانات بسبب قوة العواصف، بحسب ما أفادت به قنوات تلفزيونية محلية.

وحسب قناة "سوموي" التلفزيونية في العاصمة دكا، فإن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما فقد شخصين آخرين بعد انقلاب قارب جنوب غربي بنغلاديش.

ويتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الساحلية في ولاية البنغال الغربية الهندية.

و"ريمال" هو أول إعصار يضرب خليج البنغال قبل موسم الرياح الموسمية هذا العام، والذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر.

وكثيرا ما تتعرض سواحل الهند للأعاصير، لكن أنماط المناخ المتغيرة أدت لزيادة شدة العواصف، ما يجعل الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية "أكثر إلحاحا".

إعصار قرى ساحلية بنجلاديش
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