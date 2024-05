فيديو| "إجلاء 800 شخص".. إعصار مدمر يجتاح قرى ساحلية في بنجلاديش

وكالات

اجتاح إعصار مدمر قرى ساحلية وقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في الهند وبنجلاديش خلال الليل، ما أدى لإجلاء 800 ألف شخص.

وأجلت السلطات في بنغلاديش ما يقرب من 800 ألف شخص بسبب الإعصار.

🌀 Cyclone Remal batters West Bengal, claims 2 lives in Bangladesh 💔 Get the latest updates on the storm's impact and relief efforts. 🙏 #CycloneRemal #WestBengal #Bangladesh https://t.co/R8M1kDB65m pic.twitter.com/3v0J7qTDBi

وبدأ الإعصار "ريمال" يضرب الساحل الجنوبي للبلاد، مساء الأحد، والذي من المتوقع أن يستغرق ما بين 5 إلى 6 ساعات لعبور المنطقة الساحلية الشاسعة، بحسب ما أوردته هيئة الأرصاد الجوية في بنجلاديش، اليوم الإثنين.

وغمرت المياه عشرات القرى الساحلية في بنحلاديش، وجرفت وتضررت العديد من سدود الحماية من الفيضانات بسبب قوة العواصف، بحسب ما أفادت به قنوات تلفزيونية محلية.

#WATCH | West Bengal: Heavy rain and gusty winds lash Kolkata; visuals from Kalighat.



As per IMD, Severe #Cyclonic Storm (SCS) “Remal” over the North Bay of Bengal about 110 km east of Sagar Islands (West Bengal),to move nearly northwards and cross Bangladesh and adjoining WB… pic.twitter.com/sK6XJlmXzg