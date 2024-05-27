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عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: إبرام صفقة مع حماس أصبح ضرورة

03:02 م الإثنين 27 مايو 2024

جادي آيزنكوت

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(وكالات)

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي جادي آيزنكوت، اليوم الاثنين، إن إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، باتت "ضرورة استراتيجية".

وأضاف آيزنكوت، أن حركة حماس تقوم في الوقت الحالي بترميم قواها، مشيرًا في الوقت ذاته أن إسرائيل لم تقم حتى اللحظة بتحقيق إنجاز شامل.

وشدد آيزنكوت على ضرورة تعجيل إسرائيل بالموافقة على صفقة تبادل أسرى، قائلًا إن " المبادرة إلى صفقة من موضع قوة التزام أخلاقي تجاه الذين تركوا لمواجهة مصيرهم".

واتهم آيزنكوت، أعضاء حكومة الحرب بعدم القيام بدورهم الكافي خلال مباحثات تبادل الأسرى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود توافق بين أعضاء المجلس على أهمية التوصل إلى صفقة تبادل بشأن الأسرى.

جادي آيزنكوت مجلس الحرب الإسرائيلي صفقة تبادل أسرى حركة حماس
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