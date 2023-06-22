إضراب شامل في جنين حداداً على أرواح 3 شبان فلسطينيين

بي بي سي

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين، الإضراب الشامل حداداً على أرواح الشبان الثلاثة الذين استهدفتهم طائرة مسيرة إسرائيلية شمال مدينة جنين مساء أمس. وهم صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

وتوعدت حركة حماس في بيان لها بالرد على ما وصفته بعملية الاغتيال.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية برقين قرب جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين. وأصيب، بحسب الهلال الأحمر 170 فلسطينياً خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة نابلس غالبيتهم بالاختناق.

كما هدم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم في مدينة نابلس منزل السجين كمال جوري، أحد عناصر مجموعة "عرين الأسود" المسلحة.