سقوط 3 شهداء.. الاحتلال يستهدف مركبة من قبل طائرة إسرائيلية شمال جنين

وكالات

استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، إثر استهداف مركبة من قبل طائرة إسرائيلية "مسيرة" شمال جنين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركبة في منطقة سهل "مطار المقيبلة" قرب بلدة الجلمة شمال جنين.

وأوضح الدفاع المدني، أن طواقمه تمكنت من الوصول إلى المنطقة وإطفاء النار المشتعلة في المركبة وكان بداخلها ثلاث جثث متفحمة، ومنعهم الاحتلال من إخراجهم حتى اللحظة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف، من الوصول إلى المنطقة، وأغلقت قوات الاحتلال شارع جنين الناصرة.