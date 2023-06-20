بينهم نساء وأطفال.. سفينة ألمانية تنقذ 36 مهاجرا في البحر المتوسط

روما- (د ب أ)

أعلنت منظمة الإنقاذ الألمانية "ريسك شيب" أنها أنقذت 36 مهاجرا من قارب في وسط البحر الأبيض المتوسط اليوم الثلاثاء.

ونقل الطاقم المهاجرين من القارب إلى سفينتهم وأبحروا بهم إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية قبالة ساحل شمال أفريقيا أمس الاثنين، حسبما ذكرت منظمة الإغاثة.

وعثر طاقم "ريسك شيب" على المهاجرين في قارب حديدي مكتظ وغير مستقر بعد الظهيرة. وأطلق صياد نداء استغاثة للطاقم عبر موجات الراديو لمساعدة القارب الذي كان يمر بمحنة.

وكان قارب المهاجرين يواجه خطر الانقلاب بسبب الأحوال الجوية. وذكرت "ريسك شيب" أن المهاجرين أبحروا من تونس. وجرى إنقاذ ثلاث نساء وأربعة أطفال و 29 رجلا.

وقالت سيلينا جروبه، وهي طبيبة على متن سفينة "نادير" التابعة لمنظمة "ريسك شيب": "كان الموج قويا للغاية وكادت المياه تغمر القارب . ولم نستطع حتى تقديم سترات نجاة للأشخاص. وكاد القارب أن ينقلب بسبب أي احتكاك".

يشار إلى أن سفينة "نادير" التابعة للمنظمة التي تتخذ من هامبورج مقرا لها ليست من نوع سفن الإنقاذ التي يمكنها نقل عدد كبير من الأشخاص. وعادة ما تقدم "نادير" خلال مهامها المساعدة الأولية قبل أن تصل سفن إنقاذ أكبر أو ينتشل خفر السواحل المهاجرين واللاجئين الذين يمرون بمحنة في عرض البحر.

وبحسب ريسك شيب، أنقد طاقم "نادير" حوالي 215 شخصا كانوا على متن ستة قوارب ويمرون بمحنة في مطلع الأسبوع الجاري.