الإمارات: حبس امرأة عربية لنشرها فيديو يثير الكراهية ويسيء للرجال

أبوظبي - ( د ب أ)

أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس متهمة عربية، على ذمة التحقيقات لنشرها فيديو من "شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية".

وقالت النيابة إن المتهمة بثت مقطع فيديو عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، يتضمن "إساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة".

وكانت نيابة أبوظبي أمرت بضبط وإحضار المتهمة، على خلفية انتشار المقطع المصور وتداوله على نطاق واسع من خلال منصات التواصل المتعددة، مع اتخاذها جميع الإجراءات القانونية في التعامل مع الواقعة المتداولة وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي ، في بيان اليوم الثلاثاء ، "أن تلك الأفعال يجرمها القانون في دولة الإمارات، إذ ينص المرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، ولاتزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل" .