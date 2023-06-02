قوات الدعم السريع بالسودان: نجدد التزامنا التام بالمبادرة السعودية الأمريكية

الخرطوم/ القاهرة - (د ب أ):

أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان اليوم الجمعة "التزامها التام بالمبادرة السعودية الامريكية، بما يقود إلى حلول جذرية تؤسس لقيام دولة مدنية ديموقراطية".

وقالت في بيان إنها تتقدم "بوافر الشكر والعرفان لطرفي الوساطة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، على جهودهما الحميدة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية".

وأشارت إلى أنها تلقت يوم الأربعاء الماضي إخطاراً من الوساطة بتعليق مشاركة "الانقلابيين وفلول النظام البائد" في المباحثات وأيضاً صدور بيان من الوساطة قررت بموجبه تعليق المفاوضات إلى وقت يحدد لاحقا.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة تعليق محادثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر موقع "فيسبوك" في وقت متأخر أمس الخميس.

وتابع بيان "قوات الدعم السريع" " لقد حضر وفد الانقلابيين إلى جدة بواجهات متعددة تمثل عدد من مراكز اتخاذ القرار، وبلا صلاحيات أو تفويض مما أحدث ربكة وتأخير في المباحثات".

ومضى قائلا :" وقد انعكس ذلك في عدم الالتزام الواضح من جانب الفلول باتفاق وقف إطلاق النار مما جعل الهدنة الانسانية من طرف واحد، فيما ارتكب الانقلابيون خروقات وانتهاكات متعددة".

وقال البيان " وقد تسببت هذه الانتهاكات المتكررة في عرقلة وإعاقة الهدف الرئيسي من الهدنة وهو معالجة الوضع الانساني الذي يعيشه الشعب السوداني بسبب هذه الأزمة".

وأضاف " لقد تأكد لنا أن الانقلابيين من خلال تعليق مشاركتهم في التفاوض سعوا إلى تفخيخ المباحثات بشروط تعجيزية مسبقة من أجل إفشال عملية التفاوض وهو هدف خطط له وفد الانقلابيين منذ اليوم الأول رغبة منهم في تأجيج نار الفتنة وتوسيع دائرة الحرب".

وتابع " تؤكد قوات الدعم السريع العمل بكل عزم وصبر لإجهاض كافة مخططاتهم الانقلابية وصولاً إلى تحول مدني ديموقراطي يحقق الامن والاستقرار لشعبنا".

ويشهد السودان صراعا مسلحا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.