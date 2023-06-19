بالفيديو.. ماكرون يتباهى بشرب زجاجة جعة "دفعة واحدة"

(وكالات):

سخر فرنسيون من رئيسهم، إيمانويل ماكرون، الذي شرب زجاجة جعة دفعة واحدة، احتفالا بفوز فريق تولوز في بطولة الريغبي الوطنية.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان"، إلى أن ماكرون زار غرفة تبديل الملابس للفريق، وتحدث إلى اللاعبين والمدربين، ليقوم بتجرع زجاجة بيرة كاملة دفعة واحدة.

قال أحد المستخدمين: "أستطيع أن أتخيل كم تدرب على ذلك".

وذكر آخر ساخرا: "نحن من أعدنا انتخابه".

وأضاف مستخدم ثالث: "على الأقل، يجيد فعل شيئا ما".