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BBC

تحمل أسلحة.. الجيش الأردني يُعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

01:43 م الجمعة 16 يونيو 2023
تحمل أسلحة.. الجيش الأردني يُعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

هجوم بطائرة مسيرة

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وكالات

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الأردني أسقط طائرة مسيّرة محملة بقطع أسلحة قادمة من سوريا.

ونقلت قناة المملكة الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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