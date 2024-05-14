إعلان

BBC

رئيس الوزراء القطري: مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن

10:48 ص الثلاثاء 14 مايو 2024

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن.

وأضاف وزير الخارجية القطري، "سنواصل العمل والضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، فإن هناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وأكد أن هناك عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب، موضحًا أن الجميع يركز على الوساطة الحالية ووقف الحرب واستعادة الأسرى.

وأشار إلى أن هناك قطر لا تريد استغلالها كوسيط، وأنها أوضحت للجميع أن دورها يقتصر على الوساطة.

وأوضح أنه طالما استمرت الحاجة للتواصل فلا مجال للتكهن بشأن مستقبل حماس في قطر.

كما لفت إلى أن الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أمر مبكر وإعادة الإعمار تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري فلسطين الأسرى الفلسطينيين غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* لأول مرة بعد التعويم.. دولار الشراء في البنوك تحت 47 جنيها
* يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي
* "دمك سايح وبتقاومي".. كيف أفشلت "فتاة التجمع" محاولات سائق أوبر في الصحراء؟