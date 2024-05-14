رئيس الوزراء القطري: مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن

مصراوي

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن.

وأضاف وزير الخارجية القطري، "سنواصل العمل والضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، فإن هناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وأكد أن هناك عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب، موضحًا أن الجميع يركز على الوساطة الحالية ووقف الحرب واستعادة الأسرى.

وأشار إلى أن هناك قطر لا تريد استغلالها كوسيط، وأنها أوضحت للجميع أن دورها يقتصر على الوساطة.

وأوضح أنه طالما استمرت الحاجة للتواصل فلا مجال للتكهن بشأن مستقبل حماس في قطر.

كما لفت إلى أن الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أمر مبكر وإعادة الإعمار تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار.