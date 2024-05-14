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هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تهاجم مواقع معروفة لعمال الإغاثة في غزة

10:46 ص الثلاثاء 14 مايو 2024

هيومان رايتس ووتش

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قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مواقع معروفة لعمال إغاثة في قطاع غزة.

وذكرت المنظمة في تقريرها، أن الجيش الإسرائيلي شن منذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي 8 هجمات على الأقل استهدفت قوافل ومبان إغاثية في غزة على الرغم من تقديم إحداثيات مواقعها.

وأضافت المنظمة، أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 15 شخصًا بينهم أطفال خلال الهجمات التي استهدفت القوافل والمباني الإغاثية، إضافة إلى إصابة آخرين.

واتهمت " هيومان رايتس ووتش"، قوات الاحتلال بتعمد استهداف موظفين المطبخ المركزي في غزة، قائلة إنه لم يكن مجرد خطأ.

ورجحت المنظمة، استهداف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني في قطاع غزة باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية.

هيومان رايتس ووتش عمال الإغاثة غزة طوفان الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي
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