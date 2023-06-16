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المركز السوري للزلازل: 13 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

01:45 م الجمعة 16 يونيو 2023
المركز السوري للزلازل: 13 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقياس ريختر

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أ ش أ

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، تسجيل 13 هزة أرضية ضعيفة تراوحت قوتها ما بين 1.9 و3.7 درجات على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، 5 هزات في لواء اسكندرون، و3 هزات في البر التركي، وهزة في كل من غرب حمص، وشمال شرق اللاذقية، ولبنان جنوب غرب حمص، وعلى الحدود السورية التركية شمال غرب حلب، وفي اليونان.

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Asha

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