الدفاع المدني بغزة: مجزرة كبيرة في مخيم النصيرات

مصراوي

قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة لقناة الجزيرة: طواقمنا لا يمكنها الوصول لانتشال الجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأوضح أن هناك عددًا من المفقودين تحت أنقاض منزل عائلة كراجة بمخيم النصيرات.

ولفت إلى أن الوضع في القطاع مأساوي في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.

وفيما سبق قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): العائلات في رفح انتقلت صباح اليوم إلى أقصى الغرب قدر الإمكان ووصلت إلى شاطئ البحر المتوسط.

وأضافت الأونروا في بيان لها، أن المناطق الداخلية في رفح تحولت الآن إلى مدينة أشباح.

ولفتت إلى أنه يصعب تصديق أن هناك أكثر من مليون شخص لجأوا إلى داخل رفح منذ أسبوع.