بسبب حرق دمية أردوغان.. تركيا تستدعي السفير السويسري في أنقرة
إسطنبول- (د ب أ)
استدعت تركيا السفير السويسري اليوم الخميس، على خلفية احتجاج تردد أنه تم إحراق دمية على هيئة الرئيس رجب طيب أردوغان خلاله، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.
وذكرت الوكالة أنه تم استدعاء جون دانيل روخ السفير السويسري لدى تركيا إلى وزارة الخارجية في أنقرة بسبب "استفزازات تستهدف أردوغان والعلم التركي".
وأضافت الوكالة، أن مجموعة حملت لافتات مكتوب عليها "اقتلوا أردوغان" وأحرقت علما تركيا و دمية على هيئة أردوغان في العاصمة السويسرية زيورخ.
وذكرت وسائل إعلام سويسرية أنه تم تنظيم مظاهرة أمس الأربعاء، حيث أظهرت مقاطع مصورة دمية تحترق في عربة تسوق.
وطالب الخارجية التركية، بضرورة فتح تحقيق في الحادث لتحديد هوية الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم على وجه السرعة.
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