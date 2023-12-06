المقاومة: دمرنا 23 آلية عسكرية ونسفنا منزلًا تحصّن به عناصر قوات خاصة إسرائيلية

مصراوي

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إن مجاهديها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وأكدت تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا، إضافة إلى أن قناصة القسام أوقعوا ستة جنود بين قتيل وجريح ونسفوا منزلا تحصنت به قوة إسرائيلية خاصة بعبوة برميلية.

وأشارت كذلك إلى أن مجاهديها دكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد.

وأعلنت كتائب القسام أنها وجهت رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.