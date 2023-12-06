جوتيريش لمجلس الأمن: على المجتمع الدولي استخدام نفوذه لمنع المزيد من التصعيد بغزة

مصراوي

وجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الأربعاء، رسالة لمجلس الأمن الدولي يحذر فيها من أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات الحالية للسلام والأمن الدوليين.

وقال جوتيريش إن الوضع في غزة يتدهور بسرعة والأوضاع تتحول لكارثة لها عواقبها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة.

وأكد أن على مجلس الأمن المساعدة في إقرار وقف إطلاق نار إنساني في غزة وتجنب وقوع كارثة إنسانية، موضحا أنه ليس هناك مكان آمن في القطاع ولا توجد حماية فعالة للمدنيين هناك.

وشدد جوتيريش على أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واستخدام كل نفوذه لمنع المزيد من التصعيد وإنهاء الأزمة في غزة.