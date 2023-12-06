جيش الاحتلال: جنودنا يتلقون ضربات قاسية في المواجهات وجهاً لوجه مع عناصر المقاومة الفلسطينية

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنودنا يتلقون ضربات قاسية في المواجهات وجهاً لوجه مع عناصر المقاومة الفلسطينية، موضحا أن الطيران الحربي الإسرائيلي تدخل وقصف غزة بـ 250 غارة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن أهالي الأسرى في قطاع غزة بعثوا رسالة لمجلس الحرب تطالب بالتوصل لاتفاق عاجل للإفراج عنهم.

والتقى وفد المقاومة الإسلامية "حماس"، الأمين العام للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا بمدينة جوهانسبرغ لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، قالت إن موجة أخرى من النزوح تجري في قطاع غزة والوضع يزداد سوءا كل دقيقة.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم ولا توجد منطقة آمنة فيه.