إعلان

BBC

جيش الاحتلال: جنودنا يتلقون ضربات قاسية في المواجهات وجهاً لوجه مع عناصر المقاومة الفلسطينية

11:30 ص الأربعاء 06 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنودنا يتلقون ضربات قاسية في المواجهات وجهاً لوجه مع عناصر المقاومة الفلسطينية، موضحا أن الطيران الحربي الإسرائيلي تدخل وقصف غزة بـ 250 غارة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن أهالي الأسرى في قطاع غزة بعثوا رسالة لمجلس الحرب تطالب بالتوصل لاتفاق عاجل للإفراج عنهم.

والتقى وفد المقاومة الإسلامية "حماس"، الأمين العام للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا بمدينة جوهانسبرغ لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، قالت إن موجة أخرى من النزوح تجري في قطاع غزة والوضع يزداد سوءا كل دقيقة.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم ولا توجد منطقة آمنة فيه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال فلسطين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تكثف الإبادة الجماعية في قطاع غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان