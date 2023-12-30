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BBC

فيديو| مشاهد من اشتباكات المقاومة مع قوات الاحتلال اليوم جنوبي غزة

06:50 م السبت 30 ديسمبر 2023

استهداف جنود وآليات الاحتلال

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مصراوي

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، مشاهد لاشتباكات خاضها مقاتلوها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف آلياته المتوغلة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال المعارك اليوم.

سبق وأن نشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية من طراز (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها، أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمال قطاع غزة.

تمكنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة. واستهدفت القسام جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة. وأعلنت القسام أن مجاهديها تمكنوا من تفجير حقل ألغام شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقالت كتائب القسام في بيان لها، "تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أوقعهم بين قتيل وجريح.

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