فيديو| مشاهد من اشتباكات المقاومة مع قوات الاحتلال اليوم جنوبي غزة

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، مشاهد لاشتباكات خاضها مقاتلوها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف آلياته المتوغلة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال المعارك اليوم.

سبق وأن نشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية من طراز (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها، أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمال قطاع غزة.

