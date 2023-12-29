اليونيفيل تحذر من اتساع دائرة الحرب في المنطقة

بي بي سي

حذرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، من حرب واسعة النطاق، عقب تصاعد الاشتباكات الحدودية بين الاحتلال الإسرائيلي ومسلحي حزب الله.

وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل، كانديس أرديل، لبي بي سي، إن أي تبادل لإطلاق النار قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله، الهجمات في المنطقة الحدودية وباتت يومية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.

وهددت إسرائيل، الأربعاء، بشن عملية عسكرية تهدف لإبعاد حزب الله عن الحدود، إن لم تفلح الحكومة اللبنانية في منع الهجمات عبر الحدود. لكن لبنان يتهم إسرائيل بأنها ءالسبب في التصعيد.