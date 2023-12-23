بريطانيا: حماس والحوثيون وحزب الله وكلاء لإيران ويقوضون الاستقرار بأنحاء العالم

مصراوي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرن، اليوم السبت، إن بلاده لن تتسامح مع أنشطة إيران التي وصفها بـ " الخبيثة" في بلاده وفي الشرق الأوسط.

وأكد كاميرون في تصريحات لصحيفة "التليجراف" البريطانية على أن هناك حاجة إلى العمل مع الحلفاء لتطوير مجموعة إجراءات رادعة لطهران.

وأشار وزير الخارجية البريطاني في حديثه إلى أن حماس والحوثيين وحزب الله وكلاء لإيران ويقوضون الاستقرار بأنحاء العالم.

وشدد كاميرون على أنه يجب توجيه رسالة واضحة لإيران بعدم التسامح مع الهجمات على الشحن البحري، معربا عن قلق بلاده من هجمات الحوثيين لأن حرية الشحن البحري مهمة للعالم أجمع.