البيت الأبيض: نقود العالم لتخفيف الألم والمعاناة في غزة

مصراوي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة إزاء الوضع الإنساني في غزة وهناك اتفاق على وجود قدرا هائلا من المعاناة خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

وتابع البيت الأبيض: "الإسرائيليون يدركون الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحملات العسكرية، ونقود العالم لتخفيف الألم والمعاناة في غزة ولا نريد تعرض المزيد من المدنيين للأذى".

وأشار البيت الأبيض: "لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن ونعمل مع شركائنا بشأن صيغة مشروع قرار",

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يمكن نسيان الكارثة الإنسانية في غزة، وتعمل فرنسا، من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة.

وتابع الرئيس الفرنسي: "المستوطنون المتطرفون يهددون السلم في الضفة الغربية ويجب إيقافهم، ونحن نعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة في غزة".

وأشار الرئيس الفرنسي: "نعمل من أجل ضمان عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة خاصة في لبنان، كما أنّ الحوثيين يسيطرون على البحر الأحمر ويهددون الملاحة ويجب وقف ذلك".