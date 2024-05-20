"رغم مذكرات الاعتقال".. بريطانيا ستواصل تصدير أسلحتها لإسرائيل

مصراوي

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه "غير مفيد ولن يساعد في التوصل لوقف القتال" في غزة، بحسب تعبيره.

من جهته، وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن طلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت لن يؤثر على استمرار بريطانيا في تصدير أسلحتها إلى إسرائيل.

وأضاف أن بلاده تدعم إسرائيل كدولة بغض النظر عن الأفراد، على حد قوله.