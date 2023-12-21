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BBC

البنتاجون: تحديد الإطار الزمني للعمليات العسكرية بغزة منوط بالإسرائيليين وحدهم

10:51 م الخميس 21 ديسمبر 2023

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدير

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن الدول المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر هي المعنية بالإعلان عن مشاركاتها.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "نعلم أن وكلاء إيران الذين يقومون باستهدافنا في المنطقة يحصلون على تدريبهم وتسليحهم من طهران"

ولفت إلى أن هجمات الحوثيين تستهدف المجتمع الدولي وتؤثر على ملايين الناس ويجب توقفها.

وأكد أن استهداف المدنيين من الطرفين أمر مأساوي ومستمرون في التواصل مع الإسرائيليين لمراعاة سلامة المدنيين، وتحديد الإطار الزمني للعمليات العسكرية بغزة منوط بالإسرائيليين وحدهم.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون التحالف الدولي البحر الأحمر العمليات العسكرية بغزة إسرائيل

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