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BBC

مسؤولون أمريكيون: حماس نجحت بتقديم نفسها في العالم الإسلامي كمدافعة عن قضية فلسطين

03:29 م الخميس 21 ديسمبر 2023

حركة حماس - صورة ارشيفية

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مصراوي

قالت وكالة أنباء "سي إن إن"، اليوم الخميس، إن تحليلات أجرتها وكالات الاستخبارات الأميركية"سي آي إيه" تشير إلى أن مصداقية حركة حماس ونفوذها تنامت بشكل كبير منذ هجوم 7 أكتوبر وبدء الرد الإسرائيلي.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تفيد بأن حماس نجحت بوضع نفسها في أجزاء من العالم العربي والإسلامي كمدافعة عن قضية فلسطين ومقاتلة ضد إسرائيل.

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إلى أن حماس لم تكن منظمة ذات شعبية كبيرة قبل 7 أكتوبر واليوم أصبحت أكثر شعبية.

وأكد المسؤولون الأمريكيون على أن واشنطن تراقب عدة مؤشرات رئيسية تشير إلى أن الدعم لحماس تزايد في الأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى في المنطقة.

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