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بالفيديو.. السرايا تستهدف قوة راجلة وجرافة للاحتلال بعبوة "ثاقب" في الشجاعية

06:56 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سرايا القدس

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مصراوي

نشر الإعلام العسكري لفصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد من عملية تفجير عبوة "ثاقب" بقوة راجلة وجرافة عسكرية للاحتلال في حي الشجاعية شرقي غزة.

فيما أفادت مصادر لقناة "العربية" في تصريحات، اليوم الأربعاء، بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال عملية في نفق بقطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباك عناصرها مع قوة صهيونية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة.

كذلك أشارت كتائب القسام إلى استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

فيما أكدت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف "التاندوم" في شارع الجلاء ومنطقة اليرموك بمدينة غزة.

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي غزة كتائب القسام طوفان الأقصى

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