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BBC

حماس: السلطة الفلسطينية أخذت فرصتها لـ 30 عامًا ولم تقدم شيئًا للشعب

08:34 م الأحد 17 ديسمبر 2023

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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مصراوي
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، اليوم الأحد، إن ما يتحدث عنه الاحتلال وداعموه بشأن عمليات اغتصاب نوع من الدعاية الكاذبة والمضللة.
وأشار حمد في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن كثير من الدول تحول موقفها بشكل جذري حيال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، موضحا أن السلطة الفلسطينية تعيش على الأوهام ولا تقدم شيئا للشعب الفلسطيني.
ولفت حمد إلى أن حركة حماس تريد العمل ضمن منظومة وطنية تتفق على برنامج وطني للفلسطينيين، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية أخذت فرصتها طوال 30 عاما ولم تحصد شيئا، منوّها إلى أن حماس مستعدة للجلوس مع كل القوى السياسية والتحاور حول برنامج وطني.
وأكد حمد أن عملية "طوفان الأقصى" أعادت إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى.

محمود عباس السلطة الفلسطينية حماس حرب غزة

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