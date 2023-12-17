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BBC

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

11:29 ص الأحد 17 ديسمبر 2023

المسجد الأقصى

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القدس - ( د ب أ )

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، عن شهود عيان قولهم إن "المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى".

ووفق الوكالة، "يتزامن الاقتحام مع دعوات أطلقها مستعمرون لزيادة الاقتحامات مع حلول عيد الانوار اليهودي الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري".

المسجد الأقصى القدس فلسطين الشرطة الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي

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