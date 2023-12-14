ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 11 فلسطينيًا

رام الله - (بي بي سي)

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية مداهمة في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة 3 فلسطينيين. وجاء هذا بعد قصف إسرائيلي لمنزل في حي جنين الشرقي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ويرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا نتيجة الهجوم الإسرائيلي على المنطقة إلى 11، بينهم طفل مريض لم يتمكن من الوصول إلى المستشفى بسبب الاقتحامات التي أدت إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.

وهاجم الجنود الإسرائيليون المنازل في جنين بقنابل مضادة للدبابات، وسط مواجهات عنيفة تدور داخل المخيم وفي المدينة.

ويأتي هذا الهجوم استمرارًا للمداهمات الإسرائيلية لجنين التي استمرت حوالي 48 ساعة، وشملت اعتقال أكثر من 500 شخص، بحسب وفا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي استهدف خلية كانت تلقي العبوات الناسفة باتجاه قواته المنتشرة في جنين. وقال إنه اعتقل عددا من الفلسطينيين من بينهم 17 مطلوباً، وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 500 شخص من جنين، أفرجت عن غالبيتهم بعد التحقيق معهم في معسكر سالم. وذكرت مصادر محلية أن عددا كبيرا من المعتقلين أفرج عنه في مناطق جنوبي الضفة الغربية المحتلة، رغم اعتقالهم في شمالي الضفة.

وتفرض القوات الإسرائيلية طوقاً عسكرياً على مداخل مخيم جنين، حيث تداهم القوات مئات المنازل، وفجرت أكثر من 10 منازل بحسب الإعلام الفلسطيني أكد أنها تعود لعائلات مطلوبين لإسرائيل.

وتتصاعد إلى حد كبير العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، وأسفرت عن استشهاد 286 فلسطينيا، بينهم 71 شهيدًا في جنين، وفقاً لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.