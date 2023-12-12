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BBC

الرئيس الأمريكي: الحكومة الحالية هي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل

07:47 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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مصراوي

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي، إن سلامة الشعب اليهودي على المحك، لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في جميع أنحاء العالم، بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة.

وتابع الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تقوية وتغيير الحكومة، لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

ولفت بايدن إلى أنه أمضى ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين، لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 أسير.

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