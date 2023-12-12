أبو حمزة: نتنياهو الأرعن الدجال يعرف مصيره بعد الحرب ويراوغ ليبقى في الحكم

مصراوي

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، "في بداية الشهر الثالث نعلن أن المعركة هي تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني، ولن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء مهما طالت المعركة، فنحن أهلها بعون الله وإرادته".

وتابع أبو حمزة، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، "نخوض حربا مفتوحة مع العدو الصهيو-أمريكي"، و"نؤكد ثبات مقاتلينا في كافة محاور القتال ونعلن مسؤوليتنا عن تدمير عشرات الآليات".

ولفت أبو حمزة إلى أن الأرعن الدجال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، يعرف مصيره بعد الحرب، وهو يعمل على المراوغة للبقاء في سدة الحكم.

وأكد الناطق باسم سرايا القدس، أنه لو اجتمعت قوى الأرض جميعا فلن تحرر أسيرا واحدا، وقصف المدنيين هو حال الجبناء العجزة حينما يتجرعون الهزيمة على أيدي الثابتين في أرضهم