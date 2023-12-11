إيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على حماس وداعميها

روما - (ا ف ب)

دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات خاصة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومؤيديها، حسبما ورد في رسالة مشتركة كتبها وزراء خارجية الدول الثلاث إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

هذا وتشهد الأراضي الفلسطينية اليوم الاثنين إضرابا شاملا في كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية والمواصلات العامة استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدور الأمريكي في هذه الحرب. ويشمل الإضراب أيضا القدس الشرقية.