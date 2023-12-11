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BBC

إيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على حماس وداعميها

12:40 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

إيطاليا وفرنسا وألمانيا

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روما - (ا ف ب)

دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات خاصة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومؤيديها، حسبما ورد في رسالة مشتركة كتبها وزراء خارجية الدول الثلاث إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

هذا وتشهد الأراضي الفلسطينية اليوم الاثنين إضرابا شاملا في كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية والمواصلات العامة استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدور الأمريكي في هذه الحرب. ويشمل الإضراب أيضا القدس الشرقية.

هذا المحتوى من

AFP
إيطاليا فرنسا ألمانيا الاتحاد الأوروبي حركة حماس

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