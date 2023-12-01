جمعية العودة الصحية: انهيار الهدنة يلقي بأعباء على المنظومة الصحية

مصراوي

قال رئيس جمعية العودة الصحية في غزة، إن قصف إسرائيلي استهدف أحد مرافق مستشفى العودة في النصيرات.

وأضاف رئيس جمعية العودة الصحية، أن هناك حاجة إلى نحو 800 لتر من الوقود يوميا، موضحا أنه لم يصلنا طوال أيام التهدئة سوى ألف لتر فقط بالأمس.

وتابع رئيس جمعية العودة، أن مستشفيات شمال القطاع لم تتلق أي مساعدات وانهيار الهدنة يلقي بأعباء على المنظومة الصحية.

كان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، قال إن القصف الإسرائيلي اليوم ركز على استهدف منازل ووسائل نقل.

وأضاف المتحدث، أن عدد الشهداء الذين تم انتشالهم خلال التهدئة بلغ أكثر من 300، موضحا أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في حي الشجاعية أدت لاستشهاد نحو 10.

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني، أن 5 شهداء من أسرة واحدة بغارة في شارع صلاح الدين رغم حملهم راية بيضاء، مشيرا إلى أن أكثر من 25 من أفراد طواقمنا استشهدوا ونحو 100 أصيبوا منذ 7 أكتوبر.

وأكمل المتحدث: "لم نتلق أي نوع من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة"، قائلا "أكدنا مرارا أن جهازنا بحاجة إلى كوادر بشرية ومعدات لكن لم نتلق شيئا"، موضحا أننا بحاجة ماسة إلى سيارات ومعدات جديدة، داعيا إلى إدخال كوادر دفاع مدني عربية إلى قطاع غزة لمساعدتنا.