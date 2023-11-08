حماس: نسبة المياه الصالحة للشرب في غزة تقدر بنسبة 10%

(مصراوي)



قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منذ بدء العدوان قطع المياه عن قطاع غزة، واصفًا الأمر بالجريمة ضد الإنسانية.

وصرح نعيم، بأن نسبة نسبة المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة أصبحت مفقودة بنسبة 90%، جراء قطع الاحتلال الإسرائيلي لإمدادات المياه عن قطاع غزة، مشيرًا إلى اضطرار سكان غزة في أوقات كثيرة للجوء إلى مياه البحر مما يسبب لهم الأمراض.

وندد القيادي في حماس بتخاذل الأونروا ومسؤوليها عن دورهم المثبت في تقديم الرعاية في القوانين الدولية لتقديم الرعاية لأهالي قطاع غزة، متهمًا إياهم بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نعيم إنه من العار على المجتمع الدولي السماح للاحتلال باستخدام المياه لابتزاز سكان قطاع غزة.



كذلك تحدث القيادي في حماس عن معاناة سكان قطاع غزة من أزمة خانقة في توفير رغيف الخبز بسبب قصف الاحتلال للمخابز.