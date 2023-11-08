مجموعة السبع: ندعو إيران للامتناع عن دعم حماس

(مصراوي)

أكد بيان مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ودعم بيان المجموعة التي تعقد قمتها حاليًا في طوكيو، أهمية إعلان هدن إنسانية مؤقتة في غزة لتسهيل دخول المساعدات وحركة المدنيين وإطلاق سراح الأسرى.



وتعهد بيان المجموعة التي بدأت قمتها أمس بدعم الشعب الفلسطيني بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار.

ودعا بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، إيران للامتناع عن تقديم الدعم لحماس أو اتخاذ مزيد من الإجراءات التي قالوا إنها تزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط.