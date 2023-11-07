بسبب الأوضاع في غزة.. السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية

مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنه تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً نظرا إلى التطورات الحالية في غزة.

وفي وقت سابق ألمحت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض إلى أن القمة العربية - الأفريقية التي كان من المزمع عقدها في الرياض يوم 11 نوفمبر الجاري تم تأجيلها إلى موعد لاحق .

وعلى صعيد متصل، أفادت تقارير أن مفوضية الاتحاد الأفريقي أبلغت ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد بأنه قد تم تأجيل القمة العربية-الأفريقية.