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الصليب الأحمر: المساعدات التي دخلت غزة منذ شهر تعادل ما كان يدخل في يوم واحد

10:53 ص الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

الصليب الأحمر

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مصراوي

قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في غزة سهير زقوت، إن الشاحنات التي دخلت القطاع منذ شهر تعادل ما كان يدخل للقطاع في يوم واحد.

وأضافت زقوت، أنه على العالم ألا يتسامح مع الفشل في منح الطواقم الإنسانية ممرات آمنة، موضحة لا يوجد مبرر لقصف المستشفيات ويجب حماية المدنيين والجرحى والطواقم الطبية.

من جانبه قال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، إن هناك أكثر من 4 آلاف طفل قتلوا في قطاع غزة حتى الآن، مضيفا أن الهدنة الإنسانية ضرورية للأطفال والعائلات في قطاع غزة.

وأوضح أن استهداف المدنيين والأطفال غير مقبول في أي نزاع ويجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن هناك احتياج إلى دخول المساعدات العاجلة لغزة

بشكل مستمر وغير مشروط.

الصليب الأحمر غزة منح الطواقم الإنسانية قصف المستشفيات طوفان الأقصى

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