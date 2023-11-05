الاحتلال: حادثة مدرسة الفاخورة ربما كان نتيجة قصف هدف آخر

(بي بي سي)

قالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، لـ "بي بي سي"، إن مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، التي تحولت إلى مأوى للأشخاص الفارين من القتال، أصيبت بقصف في مكانين - فناء يحتوي على خيام تأوي النازحين، وبجوار جدار حيث كانت النساء يخبزن.

وأضافت أن الأونروا لا تعرف سبب الحادث، لكن وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة قالت إنها غارة إسرائيلية وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 70 آخرين.

وفي غضون ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الصباح لوكالة "رويترز" للأنباء إن التحقيق الأولي يشير إلى أنه لم يستهدف الموقع "لكن الانفجار ربما كان نتيجة نيران جيش الدفاع الإسرائيلي التي استهدفت هدفا آخر".