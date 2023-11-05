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BBC

الاحتلال: حادثة مدرسة الفاخورة ربما كان نتيجة قصف هدف آخر

03:23 م الأحد 05 نوفمبر 2023

طعام محترق ملقى بالقرب من مقتنيات أخرى مدمرة في مد

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(بي بي سي)

قالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، لـ "بي بي سي"، إن مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، التي تحولت إلى مأوى للأشخاص الفارين من القتال، أصيبت بقصف في مكانين - فناء يحتوي على خيام تأوي النازحين، وبجوار جدار حيث كانت النساء يخبزن.

وأضافت أن الأونروا لا تعرف سبب الحادث، لكن وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة قالت إنها غارة إسرائيلية وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 70 آخرين.

وفي غضون ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الصباح لوكالة "رويترز" للأنباء إن التحقيق الأولي يشير إلى أنه لم يستهدف الموقع "لكن الانفجار ربما كان نتيجة نيران جيش الدفاع الإسرائيلي التي استهدفت هدفا آخر".

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BBC
حادثة مدرسة الفاخورة الفارين من القتال خيام تأوي النازحين جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا طوفان الأقصى أخبار BBC

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