القسام تُعلن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين خلال اشتباكات مباشرة في غزة

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، خوضها اشتباكات مباشرة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب قطاع غزة خلال عمليات التوغل البري التي حاول جيش الاحتلال القيام بها منذ عدة أيام.

وأفاد القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها قتلوا عددًا من الجنود الإسرائيليين ودمروا دبابة من قوات الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين توغلا جنوب غربي تل الهوى بقذيفتي "الياسين 105" مع تأكيد بيان القسام على تدمير الدبابات.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، منذ قليل أن ضابط وجندي أصيبا بجروح خطرة خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة.

وارتفع اليوم عدد القتلى الإسرائيليين من الجيش إلى 30 جنديًا مع إعلان جيش الاحتلال مقتل جندي خلال عمليات التوغل البري في قطاع غزة.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبنى حالة من الحذر في الإعلان عن خسائره خلال عمليات التوغل البري داخل قطاع غزة، منذ توغل يو م الـ27 من أكتوبر الذي شنت فيه إسرائيل هجومًا بريًا وجويًا وبحريًا تزامنًا مع قطع شبكة الاتصالات والإنترنت، مما صعب الحصول على بيانات حول نجاح الهجوم من عدمه لكن وسائل إعلام أمريكية تحدثت عنها "بي بي سي" ذكرت أن إسرائيل تلقت خسائر فادحة في الجنود والعتاد خلال توغلها.