مدير مجمع الشفاء الطبي: القافلة التي استهدفها الاحتلال تحركت بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي

مصراوي

قال محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي، إن "ما حدث من استهداف بوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان"، موضحًا أن الاحتلال ارتكب مجزرة أمام المجمع"

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، "قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي"

ولفت مدير مجمع الشفاء الطبي، إلى استشهاد طواقم طبية ومسعفون استشهدوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع

وأكد أبو سليمة، أنه "لا يوجد سنتميتر واحد في مجمع الشفاء لا يأوي نازحون، موضحًا أن بعض الجرحى فقدوا حياتهم لأننا لم نستطع تقديم الخدمة لهم"