فيديو| حزب الله يستهدف منظومة "القبة الحديدية" بشمال إسرائيل

مصراوي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد استهداف منصة دفاع جوي إسرائيلية "القبة الحديدية" في قاعدة بيت هلل التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي إسرائيل.

⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية منصة القبّة الحديديّة في قاعدة بيت هلِل التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/6ThK6RaICv — 🇱🇧 ثائـ ـر الـ ـدر (@LbThaerdorr) May 12, 2024

ونشر الإعلام العسكري التابع لحزب الله، مشاهد لعملية استهداف المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.

وتشهد المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين عناصر حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال، إسنادا لفصائل المقاومة الفلسطينية في الحرب التي بدأها جيش الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي، وفقا للحركة الموالية لإيران.