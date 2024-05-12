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فيديو| حزب الله يستهدف منظومة "القبة الحديدية" بشمال إسرائيل

08:53 م الأحد 12 مايو 2024

منظومة القبة الحديدية

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد استهداف منصة دفاع جوي إسرائيلية "القبة الحديدية" في قاعدة بيت هلل التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي إسرائيل.

ونشر الإعلام العسكري التابع لحزب الله، مشاهد لعملية استهداف المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.
وتشهد المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين عناصر حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال، إسنادا لفصائل المقاومة الفلسطينية في الحرب التي بدأها جيش الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي، وفقا للحركة الموالية لإيران.

القبة الحديدية حزب الله شمال اسرائيل
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