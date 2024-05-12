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الكويت: مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد العبدالله

10:33 م الأحد 12 مايو 2024

الشيخ أحمد عبدالله الأحمد

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الكويت - ( د ب أ)

أصدر الديوان الأميري الكويتي اليوم الأحد، مرسوما بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وتضم 13 وزيرا.

وجاء التشكيل الوزاري على النحو الآتي:

- فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية.

- شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

- الدكتور عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

-عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.

- الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.

-الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

- الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

-عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية.

- الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية.

- الدكتور محمد ابراهيم محمد الوسمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

- عمر سعود عبدالعزيز العمر وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

-الدكتور محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

- الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.

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