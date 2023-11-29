مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسؤولية أمان المختطفين تقع على حماس التي تضعهم في دائرة الخطر، حسب زعمه.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "سلامة قواتنا على رأس أولوياتنا وسنواصل العمل على تحقيق أهداف الحرب في غزة، و نستعد لاستمرار اتفاق الهدنة أو استئناف القتال".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيام جيش الاحتلال بتصفية المقاتلين الذين هاجموا قوات الاحتلال بالأمس، على خط الهدنة في شمال قطاع غزة، مطالبا حماس بالسماح للصليب الأحمر بلقاء المختطفين والتأكد من وضعهم الصحي.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نفحص المعلومات بخصوص عائلة بيباس وحماس مسؤولة عن حياة المحتجزين، والجيش مستعد لمواصلة المعركة ورئيس الأركان صدق على خطط جديدة للمستقبل، كما أبلغنا الوسطاء أن مسؤولية أمان المختطفين تقع على حماس".

وزعم أفيخاي أدرعي الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس تواصل العمل بشكل وحشي وغير إنساني.

وأضاف أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "لقد تواصل جيش الدفاع مع أفراد عائلة بيباس وقاموا بإخبارهم عن مقتل عدد من أفرادها، ويجرى فحص مدى مصداقية الخبر".

وتابع: "حماس تتحمل مسئولية سلامة جميع المختطفين والمختطفات في قطاع غزة. يجب على حماس إعادة جميعهم إلى إسرائيل بشكل فوري".