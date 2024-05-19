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حماس تعلّق على حادث المروحية الرئاسية الإيرانية

10:04 م الأحد 19 مايو 2024

إسماعيل هنية

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قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، اليوم الأحد، إنها تتابع بقلق الأخبار التي تتحدث عن هبوط اضطراري لطائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما.

ولا تزال أعمال البحث جارية في هذه الأثناء عن المروحية الرئاسية، بينما تتضارب التصريحات الرسمية في وسائل الإعلام الإيرانية عن الواقعة.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الموكب الرئاسي كان يتكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.

ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.

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