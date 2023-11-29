"الأونروا" تدعو إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية

غزة - (د ب أ)

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار في غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأكدت أونروا، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تحول الهدنة المؤقتة في غزة المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي، إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار للسماح للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية بالتدفق دون انقطاع إلى قطاع غزة.

وشدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ،في مقطع فيديو له على موقع الوكالة ، على الحاجة إلى توسيع نطاق العمليات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة.

وأشار لازاريني إلى أن 1.7 مليون فلسطيني نزحوا إلى نصف مناطق قطاع غزة بفعل الحرب الإسرائيلية "مع أكثر من مليون يلتمسون اللجوء في ملاجئ مكتظة وغير صحية بشكل صادم".

وحسب أونروا ، أوصلت قافلة من الشاحنات مساعدات إنسانية أمس لأول مرة إلى ملاجئ الوكالة في شمال قطاع غزة وهي المنطقة التي انقطعت عنها المساعدات لمدة 50 يومًا تقريبًا.

وقال توماس وايت مدير شؤون الأونروا في غزة "إن مستوى الضرر واسع جدا في غزة، إذ أن المباني شُطرت وهناك أكوام من المعدن الملتوي والخرسانة والصفائح الحديدية متناثرة في كل مكان".

وأضاف "بينما كنا نسير عبر مدينة غزة، كان الأمر أشبه بمدينة أشباح، جميع الشوارع كانت مهجورة، وكان تأثير الغارات الجوية والقصف الشديدين واضحا جدا، وأن الطرق مليئة بالحفر، أمر يجعل عملية توصيل المساعدات معقدة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إنه رغم زيادة الإمدادات التي تدخل غزة منذ بدء الهدنة الإنسانية فإن حجم السلع الواردة غير كاف لتلبية الاحتياجات الواسعة.

وأكد المكتب الأممي على ضرورة إعادة فتح المزيد من نقاط العبور للمساعدات إلى غزة على الفور، بما في ذلك دخول البضائع التجارية.

وأشار إلى أن غزة تعاني من خسارة يومية قدرها 1.6 مليون دولار أمريكي في الإنتاج الزراعي، وقد تكون الخسائر أعلى بالنظر إلى تدمير المعدات الزراعية والأراضي الزراعية، والأضرار التي لحقت بآلاف الأشجار، وخاصة أشجار الزيتون.

وأفاد بأن كمية غاز الطهي التي دخلت غزة من مصر منذ بدء الهدنة (حوالي 85 طنا يوميا) هي ثلث المتوسط اليومي المعادل الذي دخل بين يناير وأغسطس من العام الجاري.

وبسبب ذلك اتسعت طوابير الانتظار أمام محطة تعبئة الوقود في خان يونس وامتدت لمسافة كيلومترين تقريبًا، وكان الناس ينتظرونها طوال الليل، وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن السكان يحرقون الأبواب وإطارات النوافذ للطهي.

وميدانيا ، أعلنت مصادر محلية وشهود عيان في غزة إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

في هذه الأثناء قالت بلدية غزة إن القصف الإسرائيلي دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 100 عام التي توثق مبني المدينة ومراحل تطورها العمراني.

واتهم بيان صدر عن البلدية ، إسرائيل بتعمد قصف المبنى وإعدام الوثائق بهدف إدخال المدينة في حالة من الفوضى وتدمير كل ما يرمز إلى تاريخ المدينة وحضارتها لاسيما أن الأرشيف يضم وثائق تاريخية يزيد عمرها عن 100 عاماً.

وأكدت البلدية أن "استهداف الاحتلال للمنشآت المدنية والمرافق الخدماتية يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني"، داعية "المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤوليته ولجم الاحتلال ووقف استهدافه للمدنيين والمنشآت المدنية".

وبحسب البيان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي "دمر مختلف مناحي الحياة المدنية والإنسانية والمرافق الخدماتية في المدينة والتسبب بمأساة إنسانية كبيرة في المدينة ومختلف مناطق قطاع غزة".

ومنذ السابع من الشهر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني ودمارا هائلا في البنية التحتية فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.