الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 1000 من جنوده منذ بداية الحرب

وكالات

في رد على رسالة لصحيفة "هآرتس" أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة نحو 1000 من ضباطه وجنوده منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وجاء رد جيش الاحتلال على "هآرتس" بعد إصرار الصحيفة، وسط رفض من قادة جيش الاحتلال لمحاولة فرض سياجًا من السرية حول الخسائر الضخمة التي تكبدها خلال عملية التوغل البري لقطاع غزة، أمام الفصائل الفلسطينية المختلفة.

وأوضحت الرسالة أن من بين الجنود المصابين 202 أصيبوا بجروح خطيرة، و320 بجروح متوسطة، و470 بجروح طفيفة.

وأكدت الصحيفة أنه يتواجد حاليًا بالمستشفيات لتلقي العلاج 29 جنديًا مصابون بإصابات خطيرة، و183 جندي بإصابة متوسطة و74 آخرون بإصابة خفيفة.

فيما لم تتطرق بيانات الجيش الإسرائيلي الرسمية للحديث عن عدد المصابين في هذه الحرب حتى اللحظة، وتم الإبلاغ عن مقتل 392، بينهم 72 قتلوا خلال العملية البرية شمال قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات عن عدد الجرحى من المدنيين والجنود الإسرائيليين نشرت عبر صفحة خاصة بوزارة الصحة الإسرائيلية.

وبحسب البيانات، فقد تم علاج 9038 جنديًا ومدنيًا منذ بداية الحرب، ومن بين المصابين 7036 إصابة خفيفة، و751 متوسطة، و422 إصابة صعبة إلى حرجة وهناك 554 حالة يعانون من القلق والاكتئاب، و146 حالة غير معروفة.

كما يشمل عدد المرضى 129 شخصًا توفوا في المستشفيات، وفي 7 أكتوبر، دخل المستشفيات 1455 جريحًا، ولا يمكن معرفة عدد الجنود منهم.

وبحسب موقع جيش الاحتلال، ووفقا لما سمحت الرقابة العسكرية بنشره، فقد بلغ عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر، 392 قتيلاً بين ضباط وصف وجنود، ونُشرت أسمائهم على موقع الجيش.

اعترف جيش الاحتلال، بأنه فقد 72 قتيلاً من ضباطه وجنوده منذ التوغل البري داخل قطاع غزة، إلا أنّ هناك تشكيكا كبيرا في هذه الأعداد.

تتكتم المستشفيات العسكرية عن إصدار أية بيانات عن حالات المصابين التي تصل إليهم، وتساءلت "هآرتس" عن سبب امتناع الجيش عن الإفصاح عن عدد مصابيه.