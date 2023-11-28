إعلام عبري: أسرى الاحتلال المُفرج عنهم اليوم سيُنقلون عبر معبر كرم أبو سالم

مصراوي

أعلنت القناة 7 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأسرى الذين أطلق سراحهم الليلة سيتم نقلهم عبر معبر كرم أبو سالم.

فيما قالت القناة 14 العبرية، إن حماس سلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وفي السياق ذاته قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج الليلة عن 30 أسيرا فلسطينيا هم 15 أسيرة و15 طفلا.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان له بقناته على تليجرام، "أن ما أعلنه الاحتلال اليوم عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية في سجونه إلى قائمة الأسرى السابقة التي أعلن عنها في بداية الحديث عن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة هي قائمة مقترحة للتفاوض حولها خلال الساعات القادمة مع تمديد اتفاق التهدئة الإنسانية يومين إضافيين".