العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة

عمان- (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع.

ونقلت قناة "المملكة" عن الملك عبد الله قوله، خلال استقباله اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن "السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع".

وحذر العاهل الأردني من "الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل"، كما حذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية

بدوره، أكد بوريل ضرورة حماية المدنيين في غزة، مشيرا إلى أهمية دور الأردن في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.